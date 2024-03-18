هيئة التميز والإبداع تحدد مواعيد اختبارات المرحلة الأولى من الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين

دمشق-سانا

حددت هيئة التميز والإبداع مواعيد اختبارات المرحلة الأولى من الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين في الرياضيات والعلوم لموسم 2024.

وأشارت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن الاختبارات ستجرى “عن بعد” خلال شهر آذار الجاري، حيث سيتم اختبار علم الأحياء والعلوم العامة للصغار واليافعين يومي 23 و24، واختبار الرياضيات للصغار واليافعين يومي 25 و26 واختبار الفيزياء والكيمياء لليافعين يومي 27 و28، مبينة أن مدة كل اختبار 45 دقيقة، ويتضمن 18 سؤالاً، ويمكن للمتقدمين المشاركة من منازلهم.

ويتضمن الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين ثلاث مراحل تبدأ بمرحلة القبول واختبارات “عن بعد”، ثم تنتقل إلى اختبارات على مستوى المحافظات ستقام في شهر حزيران، لتنتهي باختبارات التصفيات النهائية في شهر آب القادم.

هيلانه الهندي

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