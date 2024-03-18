مبادرة لتوزيع مواد غذائية وحليب أطفال في مصياف بريف حماة

حماة-سانا

تتضمن المبادرة التي أطلقتها الجمعية الخيرية في مدينة مصياف تحت اسم “ساهم معنا” توزيع مواد غذائية وحليب أطفال للأسر الأكثر احتياجاً وعائلات الشهداء والجرحى.

وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية حازم الحوري في تصريح لمراسلة سانا أن الهدف من المبادرة التي تنفذ بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية، هو تغطية حاجة أكثر من ألفي أسرة مسجلة لدى الجمعية في مصياف وريفها خلال شهر رمضان المبارك، موضحاً أن عملية التوزيع تتم وفق قوائم وبموجب البطاقة العائلية لوصولها إلى المستحقين.

ولفت إلى أن لدى الجمعية مشروعاً خيرياً باسم “فرن طيبات مصياف” نفذ بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي سنة 2016، ويوفر أكثر من 20 فرصة عمل لذوي الشهداء والجرحى والأسر المحتاجة والمهجرين، ويسهم في تحسين واقعهم المعيشي، لافتاً إلى أن ريع المشروع يسهم في تمويل المبادرات الإنسانية التي تقوم بها الجمعية كمساعدة الطلاب على إكمال تحصيلهم العلمي ودعم الأسر المحتاجة والمتضررة من الإرهاب.

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