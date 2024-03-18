جهود ومبادرات متواصلة ضمن حملة (تشارك بالخير) خلال شهر رمضان في المحافظات

محافظات-سانا

تتواصل حملة “تشارك بالخير” التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال شهر رمضان المبارك في مختلف المحافظات، بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية، عبر سلسلة من المبادرات لتقديم يد العون للأسر المحتاجة وتعزيز التكافل بين أفراد المجتمع.

ففي محافظة درعا أوضحت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل نبال الحريري أن جهود الحملة في بلدتي إنخل وداعل، والتي اضطلعت بها الجمعيات الخيرية، شملت توزيع وجبات إفطار وخضراوات ومواد استهلاكية، وتقديم مساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجاً، مؤكدة أن الجمعيات الخيرية والفعاليات الاجتماعية تعمل لتأمين مستلزمات هذه الأسر في الشهر الفضيل.

وفي السياق نفسه وزعت جمعية البر والخدمات الخيرية في بصرى الشام، وفق رئيس الجمعية، عبد الله الخليل سللاً غذائيةً على 700 أسرة، لافتاً في الوقت نفسه إلى مبادرة مجموعة من الأطباء الجراحين لإجراء العمليات الجراحية والفحوص والكشف الطبي بالمجان، إضافة إلى إعلان عدد من مخابر التحليل الطبي عن إجراء التحاليل بنصف الكلفة.

وفي السويداء وزعت مؤسسة عين الزمان للتنمية الاجتماعية اليوم أدوية مجانية على أكثر من 80 مريضاً، بعد تقييم حالتهم الطبية وإجراء الفحص.

ولفت المدير التنفيذي للمؤسسة باسل نصر إلى أنها مستمرة خلال شهر رمضان بتنظيم مجموعة فعاليات خيرية ضمن هذه المبادرة، وذلك بما يعزز التكافل بين أفراد المجتمع.

وفي الحسكة بين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل، إبراهيم خلف أن الحملة تشارك فيها 22 جمعية خيرية في الحسكة والقامشلي، وتتضمن خطة لتوزيع المساعدات طيلة الشهر الكريم على الأسر الأكثر احتياجاً ضمن الفئات المستهدفة، والتي تشمل الأرامل المعيلة لأطفال قصر، ورب الأسرة المعاق والعاجز، وأيتام الشهداء، ومرضى السرطان الذين يتلقون العلاج حالياً.

ولفت خلف إلى أن خطة توزيع السلل الغذائية تشمل أكثر من 4 آلاف مستفيد، إضافة إلى وجبات غذائية لنحو 4500 أسرة بمعدل 150 أسرة يومياً، ووجبات غير مطبوخة لنحو 700 مستفيد، وتوزيع لباس للأيتام لحوالي 3 آلاف طفل وطفلة، ومبالغ مالية لـ 1000 من أسر الأيتام، فضلاً عن تبرعات المجتمع المحلي لتأمين 700 سلة غذائية من السورية للتجارة عن طريق لجنة الإغاثة الفرعية.

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