منظمة أوكسفام: (إسرائيل) تمنع إدخال المساعدات إلى غزة عمداً

لندن-سانا

أكدت منظمة “أوكسفام” الخيرية الدولية أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يتعمد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية أن المنظمة نددت بإجراءات “إسرائيل” لتفتيش المساعدات التي تؤدي إلى تأخير دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في الوقت الذي يحاصر شبح المجاعة أهالي القطاع، وفي وقت تعلو فيه التحذيرات الدولية من أجل إدخال المساعدات العاجلة.

وصدرت تحذيرات دولية من أنه في حال استمرار آلة الحرب الإسرائيلية واستخدام الجوع كسلاح فإن غزة ستحصي مزيداً من الوفيات من الجياع.

ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية فإن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 164 على قطاع غزة ارتفع إلى 31726 شهيداً و73792 جريحاً.

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