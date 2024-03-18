الخارجية الإيرانية تدين العدوان الصهيوني الوحشي على مستشفى الشفاء في غزة

طهران-سانا

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة العدوان الوحشي الذي أقدم عليه الكيان الصهيوني ضد مستشفى الشفاء في مدينة غزة، والجرائم التي يرتكبها بحق الطواقم الطبية والمرضى والجرحى في هذا المستشفى.

وقال كنعاني في تصريح اليوم: “للأسف هذه ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها الكيان الصهيوني هذا الانتهاك الصارخ لجميع القوانين والأنظمة الدولية، بشنه هجوماً على المستشفيات وقتل أو إصابة أو أسر الطواقم الطبية والمرضى والجرحى في خرق لأبسط مبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان”.

ولفت كنعاني إلى أن الاحتلال والإرهاب والقتل والأسر كانت سمة الكيان الصهيوني، وما حدث في مخيمي صبرا وشاتيلا وقانا وضاحية بيروت الجنوبية، وما يحدث الآن في قطاع غزة ما هو إلا جزء بسيط من السجل الأسود للصهاينة، والذي لم يقابل برد فعل مناسب من المجتمع الدولي، بل قامت بعض الدول الغربية المعروفة بدعم كيان الاحتلال، ما شكل أرضية لتزايد العنف والجريمة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم والمحتل.

وشدد كنعاني على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الوضع المؤلم الذي تعيشه فلسطين وخاصة قطاع غزة، مطالباً من جديد الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالوفاء بواجبهم ومسؤوليتهم الدولية في منع استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

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