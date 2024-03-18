احتجاج داخل مجلس النواب الأسترالي بسبب دعم الحكومة الأسترالية للإبادة الجماعية الصهيونية في غزة

كانبيرا-سانا

قاطع مواطنون أستراليون جلسة لمجلس النواب اليوم، متهمين حكومة بلادهم بدعم الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكرت قناة “إس بي إس” الأسترالية أن مجموعة من الحاضرين لجلسة مجلس النواب الأسترالي طلبت من رئيس الوزراء أنتوني البانيز الالتفات إليهم، وهتفت بعبارات “وقف إطلاق النار فوراً” و”عار عليكم” و”أنتم تدعمون الإبادة الجماعية” و”البانيز.. يديك ملطخة بالدماء”.

بدوره أكد عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر ماكس تشاندلر ماذر دعمه لاحتجاج المتظاهرين في مجلس النواب، وقال في حسابه على منصة إكس: “إنني متضامن مع المتظاهرين من أجل فلسطين خلال جلسة الأسئلة اليوم، الذين يناضلون سلمياً من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة”.

وأضاف: “أصواتهم تعكس رغبات الملايين من الناس في جميع أنحاء أستراليا.. سيذكركم التاريخ بالخير”.

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