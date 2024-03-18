بوريل: “إسرائيل” تسبب مجاعة في غزة وتستخدمها سلاح حرب

بروكسل-سانا

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاحتلال الإسرائيلي تسبب بحدوث مجاعة في قطاع غزة، ويستخدم التجويع سلاحاً في الحرب، مشدداً على أن ذلك غير مقبول.

ونقلت وكالة وفا عن بوريل قوله اليوم في بروكسل خلال افتتاح مؤتمر بشأن المساعدات الإنسانية إلى القطاع: “في غزة لم نعد على شفا المجاعة نحن في حالة مجاعة يعاني منها آلاف الأشخاص.. هذا غير مقبول.. المجاعة تستخدم سلاح حرب.. “إسرائيل” تتسبب بالمجاعة”.

وارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 31726 شهيداً و73792 جريحاً.

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