الاحتلال يقتلع 150 شجرة زيتون معمرة غرب بيت لحم

القدس المحتلة-سانا

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أراضي واقتلعت أعداداً كبيرة من أشجار الزيتون في قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وأوضح مدير مجلس القرية رامي حمامرة لوكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الواقعة قرب المدخل الغربي للقرية، وجرفت 15 دونماً واقتلعت 150 شجرة زيتون معمرة، بهدف توسيع طريق استيطاني.

وفي الحادي عشر من الشهر الجاري اقتحمت قوات الاحتلال القرية، وجرفت 4 دونمات زراعية، واقتلعت 51 شجرة زيتون، و15 شجرة كرمة، لتوسيع الطريق الاستيطاني.

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