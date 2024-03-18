الخارجية الفلسطينية تجدد مطالبة المجتمع الدولي بحماية المدنيين في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في تدمير البنية الصحية المتبقية في قطاع غزة لإخراجها تماماً من الخدمة، مشددة على أن الأولوية في الجهود الدولية يجب أن تتركز على حماية المدنيين وإدخال المساعدات بشكل مستدام، ما يتطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار.

وأشارت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إلى اقتحام قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، محذرة من خطورة ذلك على حياة الطواقم الطبية والمرضى والجرحى والنازحين الموجودين في المجمع ومحيطه، بمن فيهم النازحون الموجودون في مدارس الإيواء المحاصرة، فضلاً عن المخاطر التي تهدد حياة من اعتقل الاحتلال منهم.

وبينت الخارجية أن الفلسطينيين ليسوا ضحايا الاحتلال فقط، بل أيضاً ضحايا للفشل الدولي في فرض أي إجراء من شأنه حمايتهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية رغم قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمر الاحترازي لمحكمة العدل الدولية.

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