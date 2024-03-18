قطنا يبحث مع سفير الهند بدمشق التعاون العلمي الزراعي بين البلدين

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا مع سفير جمهورية الهند لدى سورية إرشاد أحمد، سبل التعاون في مجالات البحث العلمي الزراعي وتبادل المنتجات وتطوير الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وأشار الوزير قطنا خلال لقائه السفير الهندي في مبنى الوزارة إلى أهمية الاستفادة من التجارب الهندية في المجالات العلمية البحثية والتطبيقية والإنتاجية واستخدام التقانات الحديثة في الزراعة والتعاون في مجالات تأهيل وتدريب الكوادر، وتنظيم أنظمة الحجر الصحي النباتي والحيواني لتسهيل عمليات تبادل المنتجات وتفعيل مبدأ المقايضة في المنتجات لتأمين السماد وبعض مستلزمات الإنتاج مقابل منتجات سورية يمكن تصديرها للهند.

ولفت الوزير قطنا إلى ضرورة الاستفادة أيضاً في مجالات الثروة الحيوانية وخاصة المواضيع البحثية المتعلقة بنقل الأجنة وتربية دودة القز وإنتاج الحرير وتطوير السلالات الموجودة في سورية وإجراء التجارب اللازمة لذلك وتنمية تربية الجاموس وإنتاج المبيدات، وإنتاج الدخن، وضرورة إجراء لقاءات دورية للفنيين في البلدين لتنظيم هذا العمل.

من جانبه، أكد السفير الهندي أهمية تطوير وتحديث الاتفاقيات الموقعة وتنفيذها، معرباً عن استعداده لنقل كل الأفكار المطروحة لحكومة بلاده ووضع الأسس اللازمة لتطبيقها.

حضر اللقاء معاون الوزير الدكتور رامي العلي، ومدير عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، وعدد من مديري الإدارات المركزية في الوزارة.

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