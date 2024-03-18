أنطونوف: الأمن الأمريكي عرقل وصول الرعايا الروس للمشاركة بالانتخابات الرئاسية الروسية

واشنطن-سانا

أعلن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن قوات الامن الأمريكية الخاصة بالسفارة عرقلت وصول الرعايا الروس للمشاركة بالانتخابات الرئاسية الروسية.

وقال أنطونوف للصحفيين بعد انتهاء التصويت في السفارة في واشنطن مساء وفقاً لوكالة تاس: “الأمن الأمريكي سمح بإغلاق مدخل السفارة الروسية ووضع عقبات أمام المواطنين الروس الذين حضروا للتصويت، كما سمح بالتحريض على عدم المشاركة في الاقتراع”.

وأشار إلى أنه شوهد خلال الانتخابات أشخاص يرتدون ملابس عليها رموز أوكرانية عند السفارة الروسية وحاولوا إهانة الدبلوماسيين، مؤكداً أنه سيبعث مذكرة للسلطات الأمريكية يستفسر فيها عن سبب ما حدث.

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