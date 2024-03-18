18 آذار 1963- افتتاح مطار القاهرة الدولي

دمشق-سانا
1913- اغتيال ملك اليونان جورج الأول في سالونيك، وابنه قسطنطين يخلفه على العرش.
1932- انتهاء الحرب بين الصين واليابان.
1938- تأميم صناعة النفط في المكسيك.
1939- قوات الجنرال فرانسيسكو فرانكو تدخل إلى العاصمة الإسبانية مدريد.
1959- جزر هاواي تصبح الولاية رقم خمسين من الولايات المتحدة.
1963- افتتاح مطار القاهرة الدولي.
1965- رائد الفضاء السوفييتي أليكسي ليونوف، يقوم بأول خروج في الفضاء.
1977- اغتيال رئيس جمهورية الكونغو ماريان نغوابي.
2012 – البرلمان الألماني ينتخب يواخيم غاوك رئيسا جديدا، ليخلف كريستيان فولف في المنصب، بعد أن استقال بسبب فضيحة مالية.
من مواليد هذا اليوم:
1928 – فيديل فالديس راموس، رئيس الفلبين الأسبق.
1936 – فريديريك ويليم دي كليرك، رئيس جنوب إفريقيا الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1993.
من وفيات هذا اليوم:
1996 – أوديسو اليتيس، شاعر يوناني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1979.
2011 – وارن كريستوفر، وزير خارجية الولايات المتحدة الأسبق.
أعياد ومناسبات:
يوم العلم في أوروبا.
عيد الأم في نيجيريا.