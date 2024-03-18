قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينياً في القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم 20 فلسطينياً في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية شمال شرق القدس واعتقلت 20 فلسطينياً.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم واعتدت على الفلسطينيين بقنابل الغاز السام فيما اعتدى مستوطنون على رعاة الأغنام في منطقة المطوي غرب مدينة سلفيت وسرقوا 40 رأساً من الأغنام.

واعتقلت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم فلسطينياً في مدينة جنين بالضفة.

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