بوتين: لا يمكن قمع إرادة الروس من الخارج وأمامنا العديد من المهام التي يجب إنجازها

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي والمرشح المستقل في الانتخابات الرئاسية فلاديمير بوتين أنه لن يكون من الممكن أبداً قمع إرادة الروس من الخارج.

وقال بوتين في خطاب بمقر حملته الانتخابية في موسكو مساء اليوم “أمامنا العديد من المهام المحددة والمهمة التي يتعين علينا إنجازها، وتظهر نتائج الانتخابات ثقة مواطني البلاد وأملهم في أن نقوم بكل ما هو مخطط له”.

وأشار بوتين إلى أن هناك شروطاً لمزيد من المضي قدماً حتى تصبح روسيا أقوى وأقوى وأكثر فعالية مشدداً على أن مصدر السلطة في روسيا الاتحادية هو الشعب الروسي وأعرب بوتين عن شكره للمواطنين الذين حضروا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وخاصة الجنود الذين لا يدخرون جهداً في سبيل الدفاع عن روسيا.

وشدد الرئيس الروسي على أن قلة عدد الشكاوى في مقر الانتخابات الرئاسية يعكس جودة العمل المبذول واصفاً نتائج الانتخابات بأنها علامة ثقة من جانب المواطنين وأملهم في إنجاز كل شيء.

وأظهرت نتائج الانتخابات الروسية بعد فرز نحو 70 بالمئة من الأصوات تصدر بوتين النتائج بنسبة 87.17 بالمئة يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.19 بالمئة وفلاديسلاف دافانكوف 4.08 بالمئة وليونيد سلوتسكي 3.15 بالمئة.

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