كوفاليوف: نظام التصويت الإلكتروني تصدى لجميع الهجمات على الانتخابات الروسية

موسكو-سانا

أعلن رئيس المقر العام لمراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية فاديم كوفاليوف أن نظام التصويت الإلكتروني عن بعد نجح بالتصدي لجميع الهجمات السيبرانية على الانتخابات الرئاسية الروسية.

وقال كوفاليوف في تصريح اليوم: “رغم أننا تعرضنا لهجمات على نظام التصويت الإلكتروني إلا أنه تم صدها بنجاح”.

بدوره قال نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف خلال مؤتمر صحفي حول سير التصويت في الانتخابات الرئاسية: “إن خصومنا فشلوا في تقويض الانتخابات بين مواطنينا في الخارج، لثنيهم عن ممارسة حقهم الدستوري واختيار طريق تنمية بلادنا”.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أعلنت في وقت سابق بدء فرز أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات الرئاسية بعد إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها مشيرة إلى أن نسبة المشاركة الأولية تجاوزت 74 بالمئة.

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