بدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية ونسبة المشاركة تتجاوز 74 بالمئة

موسكو-سانا

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية بدء فرز أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات الرئاسية بعد إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها مشيرة إلى أن نسبة المشاركة الأولية تجاوزت 74 بالمئة.

وأوضحت اللجنة في بيان اليوم أن إجمالي نسبة المشاركة الشخصية في الانتخابات في جميع أنحاء البلاد بلغ 74.22 بالمئة بشكل أولي دون الأخذ في الاعتبار نسبة المشاركة في التصويت الإلكتروني عن بعد.

وقالت رئيس اللجنة إيلا بامفيلوفا إن الرئيس فلاديمير بوتين يتصدر نتائج الانتخابات بنسبة 87.97 بالمئة بناء على نتائج فرز 24.4 بالمئة من الأصوات فيما جاء مرشح الحزب الشيوعي نيكولاي خاريتونوف بالمركز الثاني بنسبة 4.6 بالمئة من الأصوات وفلاديسلاف دافانكوف بالمركز الثالث بنسبة 3.73 بالمئة وليونيد سلوتسكي بالمركز الرابع بنسبة 2.96 بالمئة.

ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليوناً في أراضي روسيا ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.

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