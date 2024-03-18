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القوات الروسية تستهدف مصنعاً لإصلاح معدات نظام كييف الغربية في نيكولاييف

2024-03-17

موسكو-سانا

أعلن القائد الميداني في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف أن الهجمات الصاروخية الروسية على مواقع قوات النظام الأوكراني في المقاطعة أصابت مصنعاً يتم فيه إصلاح المعدات العسكرية الأجنبية ومنها دبابات “ليوبارد” الألمانية.

وقال ليبيديف في بيان اليوم: “تم تنفيذ ضربات على أهداف عسكرية في مدينة نيكولاييف وقد أصابت إحداها مصنع نيكولاييف للمدرعات حيث يتم إصلاح المعدات العسكرية بما في ذلك المركبات الغربية” مشيراً إلى أن هذا المصنع ليس الوحيد في المدينة الذي يقوم بإصلاح المعدات العسكرية لكنه الأكثر تجهيزاً مع أكثر المتخصصين تأهيلاً.

وأضاف ليبيديف: “بعد الغارة الروسية تم رصد أكثر من 12 سيارة إسعاف قرب المصنع المدرع وهناك معلومات بوجود أجانب بين الجرحى كانوا يشاركون في إصلاح المعدات الأجنبية”.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي لنظام كييف مساء اليوم بعد تدمير طائرتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.

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