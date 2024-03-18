مطبخ لتوزيع 100 وجبة يومياً خلال رمضان بمشاركة جهات حكومية وأهلية في الحسكة

الحسكة-سانا

أطلقت جمعية “لأجلك سورية” بالتعاون مع الجمعية الطبية السورية وبإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة مطبخ رمضان لتوزيع وجبات الإفطار على العائلات الأكثر احتياجا في أحياء المدينة.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية لأجلك سورية مجاهد مارديني في تصريح لمراسل سانا أن هذا المطبخ يأتي في إطار المشاركة بحملة “تشارك بالخير” التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال توزيع وجبات إفطار على أسر الأيتام وعدد من العائلات الأكثر احتياجاً بالاعتماد على قاعدة بيانات جمعية نسمة الخيرية التي تضمن قوائم حول هذه الأسر.

من جانبها لفتت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الطبية السورية الدكتورة سمر الصومعي إلى أن مطبخ رمضان الذي يستمر طيلة الشهر الفضيل، يقدم وجبات طعام جاهزة للعائلات المحتاجة لتخفيف الأعباء المادية عنها بظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

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