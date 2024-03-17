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هجوم أوكراني بطائرة مسيرة يستهدف قاعدة عسكرية في جمهورية بريدنيستروفيه

2024-03-17

تيراسبول-سانا

استهدف هجوم بطائرة مسيرة اليوم قاعدة عسكرية في جمهورية بريدنيستروفيه المعلنة من جانب واحد.

وقالت وزارة أمن الدولة في الجمهورية في بيان اليوم: “اندلع حريق داخل إحدى الوحدات العسكرية في تيراسبول جراء هجوم بطائرة مسيرة انتحارية وصلت من اتجاه جسر كلوفر في منطقة أوديسا جنوب غرب أوكرانيا”، مشيرة إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع ضحايا.

وكانت مصادر أمنية من جمهورية مولدوفا المجاورة لجمهورية بريدنيستروفيه كشفت أن متخصصين أجانب يقومون بإعداد مجموعات قتالية في مولدوفا، تضم نازيين أوكرانيين، لتنفيذ هجمات إرهابية وأعمال تخريب في المنشآت العسكرية في بريدنيستروفيه.

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