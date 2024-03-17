وزير الدفاع يلتقي نظيره الإيراني في إطار توطيد أواصر العلاقة بين البلدين الصديقين

طهران-سانا

التقى نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع العماد علي محمود عباس نظيره الإيراني العميد محمد رضا آشتياني في طهران وذلك في إطار توطيد أواصر العلاقة بين البلدين الصديقين وتطويرها لاسيما في المجال العسكري.

وبحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك وأكدا أهمية التشاور المستمر ولا سيما في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وفي إطار العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين والجيشين الصديقين.

وشدد الجانبان على أن الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه العدوانية في غزة، مؤكدين على ضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولياتهما تجاه جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأدان الجانبان الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على الأراضي السورية وتدمير البنى التحتية واستهداف المدنيين، والتي تؤكد بشكل قاطع عجز الكيان الإرهابي عن النيل من محور المقاومة ومحاولته تصدير أزماته وحرف الأنظار عن هزائمه.

وأكد الجانبان استمرار التعاون والتنسيق للتصدي للأخطار المحدقة وتحقيق عامل الردع في مواجهة الوحشية الصهيونية.

كذلك التقى العماد عباس خلال زيارته إلى طهران أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي أكبر أحمديان وبحث معه آفاق التعاون بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

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