غرفة تجارة حمص تطلق مبادرتها الرمضانية (أهل الخير)

حمص-سانا

أطلقت غرفة تجارة حمص اليوم مبادرة “أهل الخير” الرمضانية للسنة الرابعة على التوالي، وذلك في مدينة المعارض بحي الوعر، بمشاركة الفعاليات الاقتصادية بالمحافظة، وبالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والغرفة الفتية الدولية بحمص.

وأشار إياد دراق السباعي رئيس الغرفة إلى أن المبادرة المستمرة للعام الرابع بدعم من تجار حمص هي عبارة عن قسمين؛ سلل غذائية وقسائم مالية، مشيراً الى أن السلل الغذائية سيتم التوجه بها للأرياف بالتعاون مع الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال الجمعيات، أما القسائم فستصرف من أماكن محددة لمواد غذائية ولحوم وغيرها.

وبين السباعي أنه سيتم البدء بتوزيع 11500 سلة وقسيمة على الأسر الأشد احتياجاً، مؤكداً سعي الغرفة إلى الوصول لأكبر عدد ممكن.

المهندس سامر الصفوة خازن غرفة تجارة حمص أشار إلى أن المبادرة تهدف إلى إيصال المساعدات لمستحقيها من الأسر الأشد احتياجاً، بينما بين نزار كفى عضو مجلس إدارة الغرفة أنه وفي كل عام في شهر الخير تقوم مجموعة من التجار بحمص بتقديم مبالغ نقدية ومواد غذائية على شكل سلل غذائية وقسائم مدفوعة القيمة، لتوزع على هذه الأسر.

في حين لفت بشار التبان، عضو مكتب تنفيذي بالغرفة إلى أن المبادرة التي تطلقها غرفة تجارة حمص بالتعاون مع الفعاليات الاقتصادية بالمحافظة وأهل الخير تتضمن أيضاً قسائم لعدد من ذوي الشهداء.

دانا الآغا الرئيس المحلي للغرفة الفتية الدولية بحمص أشارت إلى أن مشاركتهم نابعة من إيمانهم بدورهم كشباب في خدمة المجتمع، مبينة أنهم يقومون من خلال نحو خمسة وثلاثين متطوعاً ومتطوعة بأعمال التوزيع والتوضيب، وذلك في إطار دور الغرفة الإنساني والتنموي، لكونها جزءاً من المجتمع المحلي.

بدورهم أعرب عدد من الشباب المتطوع في مبادرة “أهل الخير” عن ارتياحهم للمساهمة في الحملة، وإيصال السلل بشكل لائق إلى مستحقيها.

صبا خيربك

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency