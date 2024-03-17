غرفة صناعة دمشق وريفها: “2000” سلة مساعدات للأسر المحتاجة بمناسبة شهر رمضان المبارك

دمشق-سانا

أعلنت غرفة صناعة دمشق وريفها تقديم 2000 سلة مساعدات بكلفة 500 مليون ليرة، لتوزيعها على الأسر المحتاجة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وستتسلمها محافظة دمشق التي ستقوم بدورها بتوزيعها من خلال الجمعيات الخيرية.

وأوضح رئيس الغرفة غزوان المصري خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة اليوم أن هذه السلل سوف تصرف ضمن مهرجان “شام الخير” المقام في مجمع الأمويين بالبرامكة، للتخفيف من العبء المالي الذي يرهق كاهل الأسر، مؤكداً استمرار الغرفة بمد يد العون للأسر المحتاجة لتأمين مستلزماتها من المواد الغذائية وغيرها خلال الشهر الكريم.

أحمد سليمان

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