طقس الإثنين… هطولات مطرية متوقعة على معظم المناطق

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل باستثناء المناطق الشرقية، حيث تبقى أعلى من المعدل بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصادرة اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات بعد الظهر، لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر بدءاً من المناطق الجنوبية، ويمتد الهطل خلال ساعات الليل والصباح الباكر إلى معظم المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة، تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة، تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية في المناطق الغربية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..