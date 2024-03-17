المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في موقع العاصي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم بالأسلحة الرشاشة موقع العاصي للعدو الصهيوني عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وحققت إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة ‏استهدف ‏مقاتلونا بعد ظهر اليوم ‏التجهيزات التجسسية في موقع العاصي برشاشات 14.5، وأصابوها إصابةً مباشرة.‏

واستهدفت المقاومة اللبنانية بالأسلحة المناسبة صباح اليوم تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي مقابل بلدة الوزاني جنوب لبنان محققة إصابات دقيقة.

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