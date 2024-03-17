المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في موقع العاصي

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم بالأسلحة الرشاشة موقع العاصي للعدو الصهيوني عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وحققت إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة استهدف مقاتلونا بعد ظهر اليوم التجهيزات التجسسية في موقع العاصي برشاشات 14.5، وأصابوها إصابةً مباشرة.
واستهدفت المقاومة اللبنانية بالأسلحة المناسبة صباح اليوم تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي مقابل بلدة الوزاني جنوب لبنان محققة إصابات دقيقة.
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