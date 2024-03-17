 مهرجان شعري احتفاء باليوم العالمي للشعر في فرع طرطوس لاتحاد الكتاب العرب

طرطوس-سانا

بمناسبة اليوم العالمي للشعر انطلقت اليوم فعاليات المهرجان الشعري الذي يقيمه فرع طرطوس لاتحاد الكتاب العرب، تكريماً لروح الشاعرين الراحلين عبد العزيز دقمان وغسان حسن.

وتنوعت قصائد اليوم الأول من المهرجان بين الوطنية والوجدانية، وشارك فيها كل من الشعراء بسام حمودة وعلي الجندي ومحي الدين محمد وعصام حسن ومفلح سليمان.

وأكد رئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية، الدكتور محمد الحوراني حضور الكلمة وفعاليتها في جميع الميادين والمنابر، مبيناً أن الكاتب والشاعر أمام مسؤولية كبرى، فمن شأنه أن يعمق ثقافة الانتماء وأن يعمق بهاء حضور الهوية عند أبناء المجتمع بمختلف انتماءاتهم خلال هذه المهرجانات التي تعتبر فرصة لتلاقي الشعراء.

يشار إلى أن المهرجان الشعري مستمر على مدى أربعة أيام في قاعة الأنشطة بمبنى فرع طرطوس لاتحاد الكتاب.

راما ضوا

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