وفد مجلس الشعب المشارك بمواكبة الانتخابات الرئاسية الروسية يزور عدداً من مراكز الاقتراع في دونيتسك

موسكو-سانا

دخلت الانتخابات الرئاسية الروسية يومها الثالث والأخير بإعلان اللجنة الانتخابية المركزية أن نسبة المشاركة المباشرة تجاوزت عند العاشرة صباحاً نسبة 60 بالمئة من إجمالي المتمتعين بالحق الانتخابي، فيما وصلت نسبة المشاركة عبر التصويت الإلكتروني إلى 90 بالمئة حتى اللحظة.

ويؤكد المراقبون الدوليون المواكبون لهذه الانتخابات أنها تجري في ظروف طبيعية، وتتوافق مع كل معايير الشفافية والديمقراطية بما لا يدع مجالاً للشك في شرعيتها ومصداقيتها.

وفي إطار هذه المواكبة زار وفد مجلس الشعب المشارك في مواكبة الانتخابات الرئاسية الروسية عدداً من مراكز الاقتراع في منطقة دونيتسك، ووثق مشاهداته حول سير العملية الانتخابية، مؤكداً أنها تجري بشكل طبيعي.

وفي تصريحات لقنوات التلفزة المحلية، قال رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السورية الروسية عضو مجلس الشعب باسم سودان: “نحن موجودون في دونيتسك وريفها وبعض مدنها، ولاحظنا أن الحملة الانتخابية تجري في جميع هذه المراكز بكامل الحرية والديمقراطية، وتتوافر جميع التجهيزات اللازمة من أجل أن يؤدي المواطنون واجبهم الانتخابي بكل سهولة”، معرباً عن أسفه لقيام الغرب بمواصلة محاولاته للإساءة إلى هذه الانتخابات وحتى قبل بدايتها، ومعتبراً أن مثل هذه المحاولات الغربية هي دليل على نجاح العملية الانتخابية.

بدوره، أشار عضو مجلس الشعب عزت عربي كاتبي إلى أن الانتخابات كانت إيجابية جداً، كما أنها تتميز بالوعي الجماهيري العالي لضرورة إنجاح هذا الاستحقاق، مضيفاً: “إن ما شاهدناه يؤكد أن الشعب الروسي حريص كل الحرص على التعبير عن قناعاته بانتخاب رئيس قادر على إبقاء روسيا في المقدمة”.

وأشار كاتبي إلى أن روسيا تثبت للعالم أجمع أنها تمارس الديمقراطية بأعلى وأصدق صورها خلافاً لما يدعيه الغرب.

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