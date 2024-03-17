عمدة موسكو: إسقاط طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو موسكو

موسكو-سانا

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين أن قوات الدفاع الجوي صدت في منطقة دوموديدوفو هجوماً بطائرة أوكرانية مسيرة ثانية كانت تحلق باتجاه موسكو.

وكتب سوبيانين في قناته على “تلغرام” اليوم: “صدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية في منطقة دوموديدوفو هجوماً بطائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو، ووفقاً للبيانات الأولية لم تقع أضرار أو إصابات في مكان سقوط الحطام”، مؤكداً أن وحدات الطوارئ تعمل في مكان الحادثة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم أنه تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على منشآت في أراضي روسيا، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق أراضي مقاطعة موسكو.

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