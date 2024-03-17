الحالة العامة لمحصول القمح في حمص جيدة ولا توجد أي إصابات

حمص-سانا

أكدت مديرية زراعة حمص أن الحالة العامة لمحصول القمح جيدة لمثل هذه الفترة من السنة، ولا توجد أي إصابات حشرية أو مرضية.

وأوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس عزام دربولي أنه تتم توعية المزارعين في كل المناطق من خلال الوحدات الإرشادية، للإبلاغ عن أي إصابة مرضية تصيب المحصول، وخاصة فيما يتعلق بحشرة السونة أو الصدأ لاتخاذ الإجراءات العلاجية، ومنع انتشار المرض إلى حقول أخرى.

يذكر أن المساحة المخططة لزراعة القمح بحمص للموسم الزراعي الحالي تبلغ 37 ألف هكتار، وتم تنفيذ كامل الخطة.

عبد الحميد جنيدي

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