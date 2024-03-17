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خلال شهر.. 171 ضبط استجرار غير مشروع للكهرباء بحمص

2024-03-17

حمص-سانا

نظم عناصر الضابطة العدلية التابعة للشركة العامة للكهرباء في محافظة حمص 171 ضبطاً بمخالفة استجرار غير مشروع للكهرباء في حمص وريفها، وذلك منذ الـ 17 من الشهر الماضي حتى الآن.

وبين المهندس مصلح الحسن مدير الشركة العامة لكهرباء حمص تكليفاً في تصريح لمراسلة سانا أن تسجيل هذا الكم من الضبوط وقمع هذه المخالفات يسهم في تحسين واقع الكهرباء وزيادة وثوقية الشبكة الكهربائية في المحافظة.

ووفقاً للحسن شملت الجولات 14 منطقة وحياً في مدينة حمص، و17 منطقة وقرية في ريف حمص.

لارا أحمد

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