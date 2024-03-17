الفنان الدكتور علي جبر لـ سانا: الفن التشكيلي ذاكرة متقدمة لثقافة الشعوب

دمشق-سانا

الفنان العراقي الدكتور علي جبر فنان تشكيلي وباحث في الفن والنحت والخط العربي، تميز بالجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتمكن من تشكيل منظومته الفنية والثقافية بشكل يمتلك مكونات الثقافة الفنية وتاريخها.

وفي تصريح لـ سانا، قال جبر: تميز الفن التشكيلي بكونه الأثر الإبداعي الذي أنتجته يد الإنسان منذ أزمنة غابرة في عمق التاريخ، ومن خلال هذه الحقبة الزمنية كان هناك تنوع فكري للمنجز التشكيلي بدأ من هيمنة الفكر الديني والعقائدي نزولاً إلى كل التوجهات الفكرية المعاصرة.

فالفن التشكيلي المعاصر حسب الفنان جبر هو نتاج تراكم معرفي وجمالي لكل الذائقات السابقة فهو اليوم يتألق بغزارة الإنتاج وتعدد الأساليب والاتجاهات يحمل خطاب الفكر الجمالي في مساحة الحقل البصري، فللفن التشكيلي اليوم الأثر المباشر على حركة المعرفة الإنسانية.

وتابع الفنان جبر: إن آلية بناء اللوحة تبدأ لدي منذ بداية تجسيد الفكرة لأني فنان أؤمن بالخطاب للإنتاج الفني، وبالتالي توفير العناصر المادية لصناعة اللوحة كالخامة واللون، والمادة هي أداة الفنان لتحقيق أسلوبه.. وهنا تعتمد على قدرة الفنان وثقافته لإنتاج العمل الفني، بما يتناسب وصرف وبيئة المكان والأحداث التي يعيشها الفنان نفسه.

ورأى الدكتور جبر أن الفن التشكيلي هو ذاكرة متقدمة لثقافة الشعوب، وهو يجسد روح الإبداع والتألق لديها، فكل أمم الأرض تعتز وتفتخر بإنتاجها الحضاري لما يمثل هذا الشيء من داعم معنوي ومدعاة للفخر لدى أبنائها، ومن هنا تأتي قيمة الفن الأصيل وتأثيره على مستقبل الأمم والحفاظ على أصالة الفكر الداعم للنهوض الإنساني.

وقال جبر وكوني أنتمي لمدينة بابل، فأنا أعيش مدى التأثير الحضاري على نتاجات الفن التشكيلي لذلك نرى أن الفنانين وعلى الأغلب متأثرون بصورة أو بأخرى بالبناء الحضاري الأصيل.

الفنان الدكتور علي جبر فنان تشكيلي وأستاذ فلسفة الفن والجمال في كلية الفنون الجميلة – العراق، ومدير مؤسسة ألق للفنون التشكيلية، وشارك في العديد من المعارض في الوطن العربي والعالم، ومتخصص بالبحث الأكاديمي في الرسالات الفنية والجمالية، وعضو الاتحاد العربي للصحافة، وله العديد من البحوث والدراسات، منها جماليات الشكل الفني للحضارة، والتشكيل البصري للنحت المعاصر، ومرجعيات التشكيل النحتي للعمارة وغيرها.

محمد خالد الخضر

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