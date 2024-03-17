النيجر تلغي اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة

نيامي-سانا

ألغت النيجر بمفعول فوري اتفاق التعاون العسكري الموقع مع الولايات المتحدة والذي يعود الى العام 2012.

وقال أمادو عبد الرحمن المتحدث باسم الحكومة النيجرية في بيان بثه التلفزيون الرسمي اليوم إن حكومة النيجر آخذة طموحات ومصالح الشعب في الاعتبار، قررت بكل مسؤولية أن تلغي بمفعول فوري الاتفاق المتعلق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الأميركية على أراضي النيجر.

وأضاف عبد الرحمن إن الوجود العسكري الأمريكي غير قانوني وينتهك جميع القواعد الدستورية والديمقراطية مشددا على أن الاتفاق الملغى غير عادل وتم فرضه من جانب واحد من قبل الولايات المتحدة في 6 تموز 2012.

ويأتي هذا القرار بعد وقت قصير من مغادرة وفد أمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية البلاد بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام ورفض خلالها رئيس المجلس الانتقالي الحاكم عبد الرحمن تياني استقبال هذا الوفد.

وأوضح عبد الرحمن أن وصول الوفد الأميركي لم يحترم الممارسات الدبلوماسية مؤكدا أن الحكومة الأميركية أبلغت نيامي من جانب واحد بموعد وصولها وتشكيلة وفدها.

وتنشر الولايات المتحدة حوالي ألف جندي في النيجر بحجة محاربة التنظيمات الإرهابية.

وكانت الحكومة النيجيرية ألغت نهاية العام الماضي اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا ما اضطرها لسحب قواتها في 22 كانون الأول الماضي.

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