قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم خمسة فلسطينيين في مدينتي القدس المحتلة والخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في مدينة الخليل وداهمت منازل الفلسطينيين واعتقلت أربعة منهم كما اعتقلت شاباً اثناء تواجده بالقرب من باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم 20 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بينهم أسرى سابقون.

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