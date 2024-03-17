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ريال مدريد يفوز على أوساسونا في الدوري الإسباني

2024-03-16

مدريد-سانا

عزز ريال مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني عقب فوزه على مضيفه أوساسونا بأربعة أهداف لهدفين ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

سجل للريال فينسيوس جونيور هدفين وداني كارفخال وإبراهيم دياز في الدقائق 4 و 18و 61 و 64 في حين سجل لأوساسونا أنتي بوديمير وإيكير مونيوث في الدقيقة 7 و91.

ورفع الريال رصيده إلى 72 نقطة في الصدارة بفارق 10 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني و11 نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 36 نقطة في المركز العاشر.

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