مظاهرات في عواصم ومدن عالمية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة والمطالبة بوقفه

عواصم-سانا

شهد العديد من العواصم والمدن حول العالم مظاهرات حاشدة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب منذ السابع من تشرين الأول الماضي وللمطالبة بوقفه فوراً وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وشارك الآلاف في مظاهرات نظمت في العاصمة البريطانية لندن وعدة مدن بريطانية أخرى، وفي العاصمة الفرنسية باريس والعاصمة النرويجية أوسلو والعاصمة النمساوية فيينا والعاصمة الدنماركية كوبنهاغن ومدينتي آرهوس و كولدنغ في الدنمارك، والعاصمة الألمانية برلين ومدينتي فرايبورغ وأولم في ألمانيا ومدينة ميلانو الإيطالية وهلسنبوري السويدية.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وطالبوا بوقف المعايير المزدوجة ومحاكمة مسؤولي الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم /162/ على القطاع إلى /31553/ شهيداً و/73547/ جريحاً.

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