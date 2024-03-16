الدفاعات الجوية الروسية تسقط 15 صاروخاً ومسيرتين للنظام الأوكراني فوق بيلغورود

موسكو-سانا

أحبطت الدفاعات الجوية الروسية اليوم محاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي بالصواريخ والمسيرات على أهداف داخل الأراضي الروسية ودمرت 15 صاروخاً ومسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم “تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية باستخدام منظومة راجمة الصواريخ آر إم-70 فامباير” مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 15 صاروخاً فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.

كما أعلنت الوزارة في بيان آخر انها أحبطت محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرتين مسيرتين ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية ودمرتهما فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.

وكان حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فيتشسلاف غلادكوف أعلن في وقت سابق اليوم مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين نتيجة قصف القوات الأوكرانية للمقاطعة.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc