الخارجية الروسية: نظام كييف كثف أعماله الإرهابية ضد روسيا لاستجداء الغرب

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن نظام كييف كثف أعماله الإرهابية ضد روسيا بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الجارية حالياً، من أجل استجداء المزيد من دعم الدول الغربية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “من الواضح أن النظام الفاسد في كييف كثف أعماله الإرهابية مع انطلاق الانتخابات الرئاسية، من أجل إظهار نشاطه للأمناء الغربيين، واستجداء المزيد من المساعدات المالية والأسلحة الفتاكة”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا كشفت في وقت سابق اليوم أن الغرب سعى بشكل حثيث على مدار العام الماضي إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية الروسية، من خلال تنظيم حملات تضليل وتأثير في المجال السيبراني ابتداء من نشر محتوى يتلاءم مع حملته هذه، إلى حجب تطبيقات المنظمات والمؤسسات الروسية على المنصات الرقمية، كما استخدم معارضة مدفوعة الأجر ليتبين لاحقاً أنها عبارة عن عملاء مأجورين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc