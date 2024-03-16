استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال في الخليل

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني اليوم متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة بالمدينة، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص، ما أدى إلى إصابة فلسطيني عمره 42 عاماً أثناء وجوده في مقبرة المدينة، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، ما أدى إلى استشهاده، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تحتجز جثمان الشهيد.

كما كثفت قوات الاحتلال من وجودها في البلدة القديمة وخاصة في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف، ومنعت الصحفيين من الوصول إلى المنطقة، وعرقلت مرور الفلسطينيين إلى منازلهم، وأغلقت عدداً من الشوارع في المدينة، ونصبت حواجزها العسكرية على الطرق الرئيسية المؤدية للمدينة.

واستشهد أسير فلسطيني في وقت سابق اليوم في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد المتواصلة بحق الأسرى.

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