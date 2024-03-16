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مقتل امرأة وإصابة أربعة أشخاص آخرين في قصف أوكراني على مقاطعة خيرسون

2024-03-16

موسكو-سانا

أعلن حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو مقتل امرأة، وإصابة أربعة أشخاص آخرين في هجوم شنته طائرة دون طيار أوكرانية على مدينة كاخوفكا بالمقاطعة.

ونقلت وكالة تاس عن سالدو قوله عبر قناته على تلغرام: إنه “نتيجة لهجمات بمسيرات نفذها إرهابيون أوكرانيون على كاخوفكا لقيت امرأة تبلغ من العمر 50 عاماً مصرعها، وأصيب أربعة أشخاص آخرين”.

وأضاف سالدو: إن “نظام كييف يسعى إلى زعزعة استقرار الوضع في المدينة خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية، مؤكدا أن سكان كاخوفكا يواصلون التصويت، وأنه لا يمكن تخويف شعب خيرسون فقد اتخذوا خيارهم”.

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