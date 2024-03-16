مادورو: العقوبات الأميركية الجديدة على نيكاراغوا تثبت استهتار واشنطن بالقانون الدولي ومبادئ التعايش السلمي

كراكاس-سانا

أدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو التدابير القسرية أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً ضد نيكاراغوا في المجال الدفاعي، مؤكداً أنها تظهر من جديدة الغطرسة الأميركية.

وفرضت واشنطن مؤخراً قيوداً جديدة على استيراد وتصدير السلع الدفاعية الأمريكية من وإلى نيكاراغوا.

وجاء في بيان رسمي صادر عن الرئاسة الفنزويلية نقلته قناة تيليسور إن “الرئيس نيكولاس مادورو يدين الهجوم التدخلي الجديد الذي تشنه حكومة الولايات المتحدة ضد نيكاراغوا من خلال فرض تدابير قسرية أحادية الجانب في شؤون الدفاع والتي تستهدف من خلالها التأثير على قدرة هذا البلد على ضمان أمنه واستقراره”.

وأضاف البيان: إن “هذا التعبير الجديد عن الغطرسة الإمبريالية يظهر بوضوح وبقوة ازدراء حكومة الولايات المتحدة المستمر واستهانتها بالقانون الدولي وغيره من المبادئ الأساسية للتعايش السلمي”.

وأكد أن كراكاس من جانبها “تجدد اليوم أمام العالم التأكيد على دعمها وتضامنها غير المحدود مع شعب وحكومة نيكاراغوا”.

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