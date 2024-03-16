كوبر يعلن قائمة منتخب سورية للرجال بكرة القدم لمباراتي ميانمار بتصفيات كأس العالم

دمشق-سانا

أعلن المدير الفني لمنتخب سورية لكرة القدم هيكتور كوبر قائمة لاعبي المنتخب التي ستخوض مباراتي ميانمار يومي الحادي والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الجاري ضمن دور المجموعات في التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وضمت القائمة كلا من: إبراهيم عالمة وأحمد مدنية وطه موسى والياس هدايا وأيهم أوسو وثائر كروما وعمرو ميداني ومؤيد الخولي ومؤيد العجان وعبد الرحمن ويس وعمرو جنيات وخليل الياس ومحمود داهوود وإيزاكيل العم وفهد اليوسف والمار ابراهام وعمار رمضان ومحمود الأسود وداليهو ايراندست ونوح شمعون وإبراهيم هيسار وعلاء الدالي ومارديك ماردكيان.

وشهدت القائمة غياب عمر خريبين ومحمد عثمان، بداعي الإصابة ومحمود داهود عن مباراة الذهاب بسبب ظرف عائلي بينما سيكون حاضراً في مباراة الإياب التي ستقام في مدينة الدمام السعودية.

وتغادر بعثة منتخبنا مساء اليوم إلى ميانمار تحضيراً للقاء منتخبها في مباراة الذهاب على أن يواجهه مرة ثانية في مدينة الدمام السعودية في مباراة الإياب.

وافتتح منتخبنا التصفيات بفوز مهم على نظيره الكوري الديمقراطي بهدف مقابل لا شيء، وخسر أمام نظيره الياباني بخمسة أهداف نظيفة.

محمد الخاطر

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency