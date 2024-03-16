الجو غائم جزئياً وأمطار متوقعة في المناطق الساحلية والشمالية والوسطى

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل في كل المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية والوسطى.

بينما يكون الجو ليلاً مائلاً للبرودة، وخاصة على المرتفعات الجبلية ويحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وخاصة أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والشمالية الغربية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 45 كيلومتراً في الساعة، وخاصة في المناطق الجنوبية والوسطى والمرتفعات الساحلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 5 درجات مئوية، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام :

السبت الأحد الإثنين دمشق 19 / 7 21 / 9 20 / 9 القنيطرة 15 / 6 19 / 7 17 7 درعا 19 / 8 23 / 9 21 / 9 السويداء 16 / 6 19 / 8 17 / 7 حمص 18 / 7 21 / 8 21 / 8 حماة 19 / 7 21 / 8 21 / 8 الحسكة 18 / 6 21 / 8 19 / 8 اللاذقية 21 / 12 22 / 13 22 / 13 طرطوس 21 / 12 22 / 14 22 / 14 حلب 18 / 6 20 / 7 18 / 8 إدلب 17 / 6 19 / 7 18 / 7 دير الزور 22 / 9 24 / 10 19 / 10 الرقة 21 / 6 22 / 7 18 / 7

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency