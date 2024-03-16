هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 58 مم في الحفة باللاذقية

دمشق-سانا

شهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، سجل أعلاها 58 مم في الحفة باللاذقية.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي: في اللاذقية: صلنفة 36 مم وكسب 14 مم والمزيرعة 25 مم والقرداحة

22 مم والحفة 58 مم والقطيلبية 7.7 مم وواداي قنديل 8 مم ومطار اللاذقية الدولي 12 مم، وبوقا 4.5 مم والبهلولية 9 مم واللاذقية المدينة 1 مم.

في طرطوس: القدموس 23.5 مم والشيخ بدر 18 مم ومشتى الحلو وبانياس 10 مم ودريكيش 16 مم وصافيتا 7 مم، وحمام واصل 15 مم والصفصافة 9 مم وطرطوس المدينة 2 مم.

في حماة: الرصافة 16 مم ووداي العيون 21 مم ومصياف 14 مم وعين حلاقيم 15 مم وربعو 5 مم وحر بنفسه 4 مم، ومحردة والسلمية 1 وكفرزيتا وحماة 2 مم، وفي منطقة الغاب شطحة 25 مم وعين الكروم 10 مم والكريم 16 مم وأفاميا والسقيلبية 3مم.

في حمص: الناصرة 24 مم ومرمريتا 25 مم وشين 7 مم وقلعة الحصن 13 مم والعريضة 5 مم وتلكلخ 4 مم، وتل دو 5.6 مم والرستن 3 مم.

في إدلب: جسر الشغور 5.5 وأرمناز 6 مم، وإدلب 5 مم وأبو الظهور 2 مم.

في القنيطر: حضر 1 مم.

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