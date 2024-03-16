إصابة 5 أشخاص في مقاطعة بيلغورود الروسية جراء هجوم أوكراني بمسيرة

موسكو-سانا

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فيتشسلاف غلادكوف إصابة 5 أشخاص، جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف سيارة تقل ركابا في المقاطعة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن غلادكوف قوله فجر اليوم في قناته على موقع التلغرام: “إن سيارة تقل ركاباً تعرضت خلال سيرها لهجوم من قبل القوات الأوكرانية بواسطة طائرة انتحارية بدون طيار، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بينهم طفل قاصر”.

وأشار غلادكوف إلى أن الحادث وقع في قرية غلوتوفو، بمنطقة غرايفورونسكي الحضرية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس أن هجمات النظام الأوكراني على الأراضي الروسية لن تمر دون عقاب، ولن تتمكن من إرهاب الشعب الروسي.

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