عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال ومدفعيته قصفوا منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع وبيت حانون شماله وحي التفاح شمال شرق مدينة غزة ما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينياً على الأقل أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة لإصابة العشرات بجروح.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال بناء من سبعة طوابق في شارع اللبابيدي غرب غزة، ومنزلاً في قرية المصدر وسط القطاع.

كما استشهد مصور صحفي متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال جراء استهدافها أمس مجموعة من الفلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية جنوب شرق مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 13 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 149 شهيداً و300 جريح ليرتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع لليوم الـ 161 إلى 31490 شهيداً و73439 جريحاً، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات جراء منع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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