المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال في قطاع غزة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المنكوب مكبدة إياها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.

وقالت المقاومة في بيان: إن مقاتليها استهدفوا بوابل من قذائف الهاون تجمعات لجنود الاحتلال شرق المنطقة الوسطى من القطاع، كما قضوا على قوة راجلة للعدو مكونة من 4 جنود داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للتحصينات إضافة إلى 5 دبابات بقذائف الياسين 105 في مدينة الزهراء وسط القطاع.

واستهدفت المقاومة تجمعاً لآليات العدو الصهيوني بصواريخ قصيرة المدى شمال شرق جحر الديك وسط القطاع، فيما أوقعت قوة للعدو الصهيوني ما بين قتيل ومصاب بعد الاشتباك معها من مسافة صفر، واستهدفت بقذائف الياسين 105 والتاندوم وتي بي جي ناقلتي جند ودبابة من نوع ميركافا شمال مدينة خان يونس.

كما استهدفت المقاومة مستوطنات الاحتلال في سديروت ومحيط غزة برشقات صاروخية رداً على مجازره المتواصلة بحق الفلسطينيين.

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