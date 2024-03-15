المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم بالأسلحة المناسبة عدة مواقع للعدو الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة استهدف مقاتلو المقاومة تجمعاً ‏لجنود العدو في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة”.‏

كما استهدف مقاتلو المقاومة موقع الرادار للعدو الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وفي بيان ثالث أعلنت المقاومة استهدافها بصاروخ بركان تجمّعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وموقعي المالكية والمرج وتجمعاً لجنوده قرب موقع الراهب وحققت فيهم إصابات مباشرة.

وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية استهدفت أمس بالأسلحة المناسبة أربعة مواقع للعدو الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وعلى الحدود مع فلسطين المحتلة محققة فيها إصابات مباشرة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency