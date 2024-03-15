SCS-NET

المقاومة الفلسطينية تستهدف بعبوة “شواظ” وبقذيفة “TBG” ناقلة جند للعدو الصهيوني شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

2024-03-15

انظر ايضاً

المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف “الياسين 105” و “التاندوم” ناقلة جند ودبابة من نوع “ميركافا” للعدو الصهيوني شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved