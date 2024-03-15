SCS-NET

المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف “الياسين 105” و “التاندوم” ناقلة جند ودبابة من نوع “ميركافا” للعدو الصهيوني شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

انظر ايضاً

المقاومة الفلسطينية تستهدف بعبوة “شواظ” وبقذيفة “TBG” ناقلة جند للعدو الصهيوني شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved