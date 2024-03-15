المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا أوقعوا قوة للعدو الصهيوني مابين قتيل ومصاب بعد الاشتباك معها من المسافة صفر، واستهدفوا بالقذائف المضادة للدروع عدداً من آلياته شمال مدينة الزهراء وسط قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية تشارك في أولمبياد آسيا والمحيط الهادي للرياضيات
2024-03-14
وفد مجلس الشعب المشارك في مواكبة الانتخابات الرئاسية الروسية: سورية وروسيا تقفان معاً في مكافحة الإرهاب الدولي
2024-03-14
المقداد يبحث مع ابن فرحان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها
2024-03-14
مصطفى: مواجهة التحديات العالمية تستدعي تعزيز مشاركة الشباب والمرأة للنهوض بالمجتمعات
2024-03-14
بوغدانوف والجعفري يبحثان تعزيز التعاون السوري الروسي
2024-03-13
مباحثات سورية جزائرية حول تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات
2024-03-13
سوسان يستعرض مع الرسي العلاقات الأخوية السورية السعودية وتعزيز التنسيق في المحافل الدولية
2024-03-13
محليات
طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها والجو غائم جزئياً
2024-03-15
مبادرة مجتمعية لمؤسسة جيلنا خلال شهر رمضان المبارك من خلال مطبخ أهل الخير في حي الشاغور
2024-03-15
الحرارة إلى انخفاض وأمطار متوقعة في أغلب المناطق
2024-03-15
بدعم من الأمانة السورية للتنمية.. سيدة تدخل ميدان الإنتاج بمشروع عمل يدوي متناهي الصغر
2024-03-15
ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة بدير الزور
2024-03-14
بمناسبة شهر رمضان.. جمعية جذور تطلق مشروع حبة بركة لمساعدة الأسر المحتاجة
2024-03-14
بتكليف من الرئيس الأسد… محافظ اللاذقية يقدم التعازي بوفاة عادل عطا نعيسة
2024-03-14
رياضة
بفوزه على الطليعة… الفتوة يتابع سكة الانتصارات بالدوري الممتاز لكرة القدم
2024-03-15
مواجهات قوية ضمن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
2024-03-15
الوحدة يخسر أمام الحكمة اللبناني بالدور الثاني لبطولة غرب آسيا بكرة السلة
2024-03-15
أهلي حلب يفوز على الشرطة العراقي في الملحق المؤهل لنصف نهائي غرب آسيا لكرة السلة
2024-03-14
ضرغام رستم موهبة واعدة في رياضتي المواي تاي والكيك بوكسينغ بالسويداء
2024-03-12
ذهبية وفضية لمنتخب السويداء ببطولة الجمهورية للقوة البدنية
2024-03-12
ريال مدريد يعزز صدارته للدوري الإسباني بعد فوزه على سلتا فيجو
2024-03-10
اقتصاد
الدولار يرتفع مقابل العملات الرئيسية
2024-03-15
الطاقة الدولية: معوقات اقتصادية تكبح نمو الطلب على النفط
2024-03-14
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يوضح أسس استيراد البقوليات
2024-03-14
صادرات القمح الروسي تصل إلى 50 مليون طن هذا العام
2024-03-14
ارتفاع أسعار النفط
2024-03-14
منح إجازة استثمار لمشروع نقل ركاب وأفواج سياحية في محافظة دمشق
2024-03-14
تراجع أسعار الذهب عالمياً
2024-03-14
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
149 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية
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بتكليف من الرئيس الأسد… محافظ اللاذقية يقدم التعازي بوفاة عادل عطا نعيسة
المقداد يبحث مع ابن فرحان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها
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مصطفى: مواجهة التحديات العالمية تستدعي تعزيز مشاركة الشباب والمرأة للنهوض بالمجتمعات
التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من سلوفاكيا
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المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا أوقعوا قوة للعدو الصهيوني مابين قتيل ومصاب بعد الاشتباك معها من المسافة صفر، واستهدفوا بالقذائف المضادة للدروع عدداً من آلياته شمال مدينة الزهراء وسط قطاع غزة
2024-03-15
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