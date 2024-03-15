المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا أوقعوا قوة للعدو الصهيوني مابين قتيل ومصاب بعد الاشتباك معها من المسافة صفر، واستهدفوا بالقذائف المضادة للدروع عدداً من آلياته شمال مدينة الزهراء وسط قطاع غزة