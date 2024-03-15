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المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا أوقعوا قوة للعدو الصهيوني مابين قتيل ومصاب بعد الاشتباك معها من المسافة صفر، واستهدفوا بالقذائف المضادة للدروع عدداً من آلياته شمال مدينة الزهراء وسط قطاع غزة

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المقاومة الفلسطينية تستهدف بعبوة “شواظ” وبقذيفة “TBG” ناقلة جند للعدو الصهيوني شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

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