بوتين: هجمات النظام الأوكراني لن ترهب الشعب الروسي ولن تمر دون عقاب

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قوات النظام الأوكراني فشلت في تنفيذ أعمال تخريبية على الأراضي الروسية قبل الانتخابات الرئاسية.

وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الأمن الروسي اليوم: “إن نظام النازيين الجدد في كييف خطط لتنفيذ عدد من الأعمال المسلحة قبل الانتخابات في روسيا وحاول اختراق الأراضي الروسية بمشاركة أكثر من 2500 جندي و35 دبابة، و40 آلية مدرعة ولكنه فشل ولاذ بالفرار وتكبد خسائر فادحة”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن قوات نظام كييف نفذت عدة هجمات تخريبية وإرهابية 4 منها في بيلغورود وواحدة في كورسك وذلك بهدف تحقيق اختراق والتمركز على الأراضي الروسية، مؤكداً فشل هذه القوات في تحقيق أي نجاح على جميع المحاور حيث تم التصدي لتلك الهجمات وإجبار القوات المهاجمة على الانسحاب.

وشدد بوتين على أن هجمات نظام كييف على روسيا الاتحادية لن تمر دون عقاب ولن يتمكن من إرهاب الشعب الروسي، معتبراً أن هذا النظام يحاول صرف الانتباه عن الوضع الحقيقي على خط التماس في إقليم دونباس.

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